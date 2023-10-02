Холоднее всего в столице было 10 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +9,1°С, а теплее всего – 24 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +29,1°С.

В этом году сентябрь стал самым теплым в столице с 1881 года, за месяц в столице было зафиксировано три температурных рекорда.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +18,8°С, что на 3,9°С выше климатической нормы.

Отмечается, что холоднее всего в столице было 10 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +9,1°С, а теплее всего – 24 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +29,1°С.

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"Осадков на проспекте Науки, 37 выпало лишь 8 мм, или 14% климатической нормы. Нынешний сентябрь стал 12 среди самых сухих с 1891 года", - заявили в обсерватории.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинского гидрометцентра, в этом году октябрь в Украине будет теплее, чем обычно, а количество осадков ожидается в пределах климатической нормы.

В частности, по данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается на уровне 31-67 мм, а в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

Также отмечается, что средняя месячная температура предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы.

В ближайшую неделю температура будет постепенно снижаться. Перед выходными местами пройдут дожди, а столбики термометров днем во многих областях покажут лишь +12°...+16°.

Во вторник, 3 октября, в Украине будет переменная облачность, лишь на юге ожидается ясный и безоблачный день. Температура по всей стране ожидается в пределах +19°...+23°, без осадков.

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