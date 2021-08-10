Ветер на украинской станции "Академик Вернадский" достигает 33 метров в секунду.

В Антарктиду пришла зима. Остров Галиндез накрыла метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра - 33,2 метра в секунду.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!",- написал на своей странице повар Артем Игнатенко.

Как сообщается, сейчас высота снежного покрова почти 2 метра. И хотя температура -12°, но поскольку влажность составляет 86%, то это ощущается почти как -38°.

Прогноз погоды на зиму в Украине

Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Как сообщал Погода УНИАН, об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его прогнозу, зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская