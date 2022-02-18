Дневные градусы на выходных в большинстве областей Украины будут высокими, +4...+9°, обещает синоптик.

В Украине в субботу, 19 февраля, ожидается неспокойная погода, порывы ветра время от времени могут достигать 15-20 метров в секунду. В воскресенье непогода успокоится.

Такой прогноз в своем Telegram-канале дала синоптик Наталья Диденко.

Также кое-где - на Западе, Севере, местами в Центре - 19 февраля ожидается дождь, местами с мокрым снегом. 20 февраля осадки будут только в западных областях.

"Дневные градусы на выходных в большинстве областей Украины будут высокими, +4...+9°, а вот в ночные часы может немного подмораживать - поэтому и временами мокрый снег. А утром еще и гололедица", - прогнозирует синоптик.

В Киеве в субботу ожидается дождь, возможно с мокрым снегом, ветрено. Ночью - до 2° мороза, днем +5...+7 градусов.

"В воскресенье в столице осадков не ожидается. Ночью 0...+2°, днем около +6°", — подытожила Диденко.

Как сообщалось, на пятницу, 18 февраля, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение через сильный ветер.

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