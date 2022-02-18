На сегодня, 18 февраля, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"18 февраля днем в западной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Прогноз погоды в Украине на сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°.
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Тернополе 18 февраля ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+8°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
В Виннице сегодня будет +1°...+4°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.
В Одессе 18 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +9°.
В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +1°...+4°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+7°, дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +4°, днем +7°.