Синоптики предупреждают о сильном ветре.

На сегодня, 18 февраля, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"18 февраля днем в западной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 февраля ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+8°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Виннице сегодня будет +1°...+4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 18 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +1°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+7°, дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +4°, днем +7°.

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