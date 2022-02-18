Из-за ветра в Украине обесточены десятки населенных пунктов.

По Украине прокатилась непогода. Мощный ветер срывал крыши с домов и валил деревья. На сегодняшнее утро в четырех областях обесточены десятки населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В частности, по данным спасателей, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в 4 областях (Львовская - 68, Черниговская - 11, Житомирская - 6 и Черкасская-5). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода на Ивано-Франковщине

По данным спасателей, 17 февраля в с. Пнив Надворнянского района шквальный ветер повредил крышу спортзала и котельной лицея на общей площади 180 квадратных метров.

В Бурштыне сильный ветер повалил дерево на маршрутный микроавтобус, который находился на стоянке. К счастью, жертв и пострадавших нет.

А в селе Белые Ославы дерево упало на кровлю двухэтажной школы.

Непогода на Львовщине

Во Львове 17 февраля в результате порыва ветра пострадали два авто. Как передает Варта1, на припаркованные автомобили упала часть ограждения и повредила оба транспортных средства. Машины получили значительные повреждения.

По данным издания, непогода повлекла много негативных последствий для горожан. С самого утра из-за сильного ветра и падения дерева произошло ДТП, а на улице Городоцкой упал билборд на тротуар.

Напомним, на сегодня в западных областях объявили штормовое предупреждение через сильный ветер.

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