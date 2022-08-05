В воскресенье, 7 августа, в западных областях Украины изменится погода.

Суббота и воскресенье в Украине будут жаркими.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в дневные часы 6 и 7 августа составит +27...+32 градуса.

"Исключение - в воскресенье в западных областях похолодает до +20...+25 градусов", - сказала она.

Погода 6 августа

По данным синоптика, в субботу повсюду будет светить солнце, то есть будет преобладать сухая погода, разве что на Запорожье и Днепропетровщине днем возможны локальные дожди.

Погода 7 августа

В воскресенье, по словам Натальи Диденко, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях и на севере Украины, кроме Сумщины. В восточных, центральных областях и в южной части Украины осадков 7 августа не ожидается.

Погода в Киеве

В Киеве на выходных будет царить жара.

"Максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов. При более упорном солнце может и выше", - говорит Наталья Диденко.

По ее данным, 6 августа в столице предполагается солнечная сухая погода, а 7 августа во второй половине дня и под вечер пройдет дождь с грозой, даже возможен ливень.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться высокая температура воздуха, а затем ожидается резкое похолодание.

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