Осадков на этой неделе много не будет.

Аномально теплая погода в Украине ожидается на этой неделе. Будет преимущественно сухо, временами с туманами и слабым ветром. Об этом на meteoprog сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в течение недели погоду в нашей стране будет определять область высокого давления, а также выступление антициклона с востока.

"На фоне преобладания теплой воздушной массы температура воздуха ожидается аномально высокой, особенно на юге и западе страны", - сообщил синоптик.

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По его прогнозу, существенных осадков не ожидается, лишь изредка в Крыму и западных областях есть вероятность небольших дождей.

"В целом погодные условия будут соответствовать больше ноябрю или марту, а средняя аномалия за период с 20 по 27 января, согласно прогностической модели ECMWF, составит в Украине +3...+6 °С", - сказал Кибальчич.

Погода 20 января

В начале недели под влиянием области высокого давления по всей территории Украины осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха днем +2...+7 °С, в южной части, а также на Прикарпатье местами разогреет до +8...+9 °С.

Погода 21 января

Во вторник, по словам Кибальчича, в Украине сохранится погода без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, а днем по всей стране будет +2...+7 °С.

Погода 22 января

В среду ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Температура ночью ожидается -2...+3 °С, днем +2...+7 °С, а в Одесской области и в Крыму потеплеет до +9 °С.

Аномальное потепление в Украине

О том, что в конце января в Украине будет тепло, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 30 числа столбики термометров в нашей стране будут достигать +10...+15 градусов, а на юго-западе даже до +20 градусов.

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