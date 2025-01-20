Новая рабочая неделя в Украине начнется с довольно теплой погоды. Столбики термометров покажут +1°...+5°, а в ряде областей на юге в западе воздух прогреется до +6°...+9°. Без осадков. На западе и юге страны будет ясно, а на остальной территории ожидается пасмурная погода, местами - с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°.
- Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью -3°, днем +5°.
- В Луцке будет ясно, ночью -3°, днем +4°.
- В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью -2°, днем +4°.
- В Тернополе 20 января ночью будет 0°, днем +9°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -1°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -3°, днем +7°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, ясно.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью 0°, днем +8°.
- В Виннице сегодня будет -1°...+7°, ясно.
- В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+1°, пасмурно.
- В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...+1°.
- В Одессе 20 января - ясно, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +6°, ясно.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью -1°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет ясно, -2°...+4°.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +5°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью -3°, днем +4°.
20 января - какой сегодня праздник, приметы погоды
Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.