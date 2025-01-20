Осадков 20 января не ожидается.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с довольно теплой погоды. Столбики термометров покажут +1°...+5°, а в ряде областей на юге в западе воздух прогреется до +6°...+9°. Без осадков. На западе и юге страны будет ясно, а на остальной территории ожидается пасмурная погода, местами - с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°.

Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью -3°, днем +5°.

В Луцке будет ясно, ночью -3°, днем +4°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 20 января ночью будет 0°, днем +9°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -3°, днем +7°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, ясно.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет -1°...+7°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+1°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...+1°.

В Одессе 20 января - ясно, температура ночью 0°, днем +8°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +6°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью -1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно, -2°...+4°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +5°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -3°, днем +4°.

20 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

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