В Киеве температура может повыситься до -15 градусов.

Погода в Украине в конце января поразит аномальным теплом. Ожидается, что температура воздуха повысится до весенних и почти летних +15...+20 градусов. Такой прогноз обнародовала известный синоптик Наталья Диденко.

"30-го января в Украине ожидается до +10...+15, а на юго-западе даже до +20 градусов тепла!" - сообщила эксперт по погоде.

По ее данным, в Киеве воздух, вероятно, прогреется до +15 и только в восточных областях столбики термометров покажут +5...+9 градусов.

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Однако, она уточнила, что этот прогноз предварительный и он требует уточнения.

Потепление в Украине - прогноз на выходные

В эти выходные в Украине ожидается преимущественно спокойная и теплая погода без значительных осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По словам эксперта, в ближайшие дни территория Украины будет находиться под влиянием большого антициклона, который медленно смещается с западной Европы. Поэтому атмосферное давление будет выше нормы, а осадки вероятны лишь в отдельных регионах.

Температурные показатели останутся достаточно высокими, особенно на юго-западе страны. Отклонение от средних климатических показателей составит примерно +4...+7 °С. При этом формирование снежного покрова синоптик не прогнозирует.

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