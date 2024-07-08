Днем температура может достичь рекордных показателей за всю историю наблюдений.

Текущая неделя в Украине ожидается аномально жаркой. Период жаркой и сухой погоды с температурой до +40 °С продлится до середины июля. об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"В течение следующих семи дней погодные условия в Украине будет определять аномально жаркая и сухая воздушная масса, которая поступит к нам из пустынных регионов Средней Азии", - сообщил он.

Осадков в Украине не предвидится, лишь в отдельные дни в западной части малоактивные атмосферные фронты принесут локальные грозовые ливни.

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"Температурный фон существенно превысит норму, а дневные максимальные значения температуры местами могут достичь рекордных показателей за весь период метеорологических наблюдений", - предупредил специалист.

Эксперт говорит, что ожидаемые погодные условия могут негативно повлиять на состояние здоровья, а также привести к перебоям в подаче электроэнергии.

"Чтобы избежать рисков солнечного и теплового удара, рекомендуется в дневные часы ограничить время пребывания на открытом солнце и в слабо проветриваемых помещениях, а также употреблять достаточное количество жидкости", - советует Кибальчич.

Кроме того, по его словам, сильная жара и отсутствие осадков приведет к чрезвычайному уровню пожарной опасности, поэтому стоит свести к минимуму появление вероятных источников открытого огня на природе.

"Самая жаркая погода ожидается в Украине и местами в странах Балканского полуострова", - сообщил он.

В понедельник, по данным синоптика, в западной части, а также в восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны без осадков. Днем +26...+31 °С, в центральных, южных и восточных областях разогреет до +33...+38 °С.

Погода 9 июля

Во вторник, по данным синоптика, в западных областях, а также местами на Херсонщине и Николаевщине возможны небольшие кратковременные грозовые дожди, преимущественно в дневное время. В остальных регионах страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью +17...+23 °С, днем +27...+33 °С, в центральных, южных и восточных областях будут адские +35...+40 °С.

Погода 10 июля

В среду, уже на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ночью будет +18...+24 °С, днем +28...+33 °С, а в центральных, южных и восточных областях раскалит до +35...+40 °С.

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