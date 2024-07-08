Начало недели в Украине будет очень жарким. Температура во многих областях повысится до +30°...+36°, местами будет +37°...+39°. Чуть свежее будет на западе и в северной части страны, где столбики термометров покажут +28°...+33°. Также местами на западе и востоке ожидаются грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +30°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +28°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, гроза.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Тернополе 8 июля ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Виннице сегодня будет +16°...+30°, практически безоблачно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+29°, практически безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +18°...+32°.
- В Одессе 8 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +34°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +38°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +39°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +37°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +17°, а днем +33°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +22°...+36°.
- В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +37°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.
Приметы погоды 8 июля
Если много клевера расцвело, то месяц будет дождливым. Если в этот день жарко, то следующие 40 дней тоже будет жарко.