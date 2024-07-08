В первые дни недели местами пройдут дожди, но от жары они не спасут.

Ближайшая неделя в Украине будет невероятно жаркой. По всей стране температура повысится до +30°...+35°, а местами будет практически +40°. В начале недели местами пройдут дожди с грозами, но на температуру они существенно не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже с понедельника, 8 июля, температура в большинстве областей Украины повысится до +30°...+35°, а на юге и юго-востоке будет +37°...+38°. Только во Львовской и Волынской областях будет чуть свежее, +27°...+29°. Местами на западе, а также на востоке пройдут дожди и грозы.

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Во вторник, 9 июля, дожди и грозы будут местами на западе Украины, а также в Житомирской, некоторых центральных областях и в Крыму.

В большинстве областей температура повысится до +30°...+36°, местами на юге и востоке будет +37°...+39°. Только на западе страны все еще будет свежее, +27°...+31°.

Со среды, 10 июля, существенных осадков в Украине уже не будет. На западе и в большинстве северных областей будет +29°...+32°, а на остальной территории температура повысится до +32°...+37°. В большинстве южных областей, а также в районе Кривого Рога столбики термометров покажут +38°...+41°.

В середине недели, 11 июля, жара в Украине продолжится и усилится. На юге и востоке будет +32°...+34°, а на остальной территории раскалит до +34°...+40°.

Накануне выходных, 12 июля, почти по всей украине будет ясно и безоблачно, только на западе страны ожидается небольшая облачность и местами возможны грозы. Однако на температуру это не повлияет. По всей стране будет +32°...+35°, а на юге и местами в центральной части Украины ожидается +37°...+39°.

Выходные, 13 и 14 июля, в Украине тоже будет солнечными и очень жаркими. Температура днем будет +32°...+36°. На юге и в районе Кривого Рога ожидается +37°...+38°. Без осадков.

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