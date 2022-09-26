По словам синоптика Натальи Диденко, завтра на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты.

Во вторник, 27 сентября на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, из-за чего ожидаются дожди. Однако в некоторых областях ожидается почти летняя температура.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Лето, почти лето, придет завтра в Украину. В южной части 27 сентября ожидается +20...+26 градусов. В восточных областях +18...+ 21 градус. В центральных областях предполагается +15...+20 градусов. В северных и западных областях воздух будет свежее, +12...+16 градусов", - спрогнозировала она.

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По данным специалиста, атмосферные фронты обусловят завтра периодические дожди в большинстве областей Украины.

"В дальнейшем будет теплее, в целом неделя отметится комфортной температурой воздуха и даже можно надеяться на солнечные прояснения среди локальных дождей и красивое небо с невероятно красивыми осенними облаками и радугами", - утешила синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, на рубеже сентября и октября в Украине ожидается существенное потепление. Местами температура будет практически летняя, +25° и даже выше. Однако вместе с потеплением придут и дожди. Осадки в течение ближайшей недели коснутся всех регионов Украины. Местами дожди будут сильными и с грозами.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

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