Теплее всего в ближайшую неделю будет на юге и востоке Украины.

На рубеже сентября и октября в Украине ожидается существенное потепление. Местами температура будет практически летняя, +25° и даже выше. Однако вместе с потеплением придут и дожди. Осадки в течение ближайшей недели затронут все регионы Украины. Местами дожди будут сильными и с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с пасмурной и в меру теплой осенней погоды. На западе и севере будет прохладнее всего, +13°...+17°. На остальной территории воздух прогреется до более комфортных +18°...+23°.

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Во вторник, 27 сентября, дожди накроют большинство областей Украины. Сухо будет лишь местами на западе и востоке страны. Температура останется практически без изменений, однако на юге потеплеет до +19°...+24°.

В среду, 28 сентября, осадки усилятся и накроют уже всю Украину. Местами на севере и в Крыму вероятны грозы.

Прохладнее всего будет в северных областях - до +16°, на западе воздух прогреется до +18°, на востоке - до +17°...+21°. Жителей центральных областей ждет температура от +15° до +21°, а на юге Украины ожидается самая теплая погода, +19°...+23°.

В четверг, 29 сентября,погода в Украине стабилизируется. Осадки практически покинут территорию нашей страны, а температура в большинстве областей поднимется на градус-два.

Сентябрь в Украине завершится довольно теплой летней погодой и локальными дождями. 30 сентября на западе и севере Украины потеплеет до +18°...+22°. В центральных областях будет +20°...+24°, на востоке - до +22°, а на юге температура поднимется до практически летних показателей в +23°...+26°.

Октябрь-2022 в Украине начнется с теплой погоды. Дожди 1 октября ожидаются лишь на западе и местами на севере страны. На остальной территории будет преобладать сухая облачная погода с прояснениями.

На севере и западе температура останется практически без изменений, +17°...+22°. На востоке потеплеет до +22°...+24°. В центральных областях воздух прогреется до +21°...+25°, а жителей юга порадует тепло до +26°.

Завершится неделя дождями и небольшим снижением температуры. Так, на севере похолодает до +14°...+17°, на западе Украины будет +15°...+20°. В центре Укаины столбики термометров покажут +18°...+22°. На востоке ожидается +21°...+23°, а на юге будет от +23° до +25°.

В Украину идет бабье лето

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

Так, по словам синоптика Игоря Кибальчича, в последние дни сентября и в начале октября синоптическая ситуация претерпит некоторые изменения над Центральной и Восточной Европой. В сторону Украины начнет поступать теплый и влажный воздух с территории Балканского полуострова и Турции. Температура воздуха существенно повысится в большинстве областей нашей страны, местами даже до летних показателей.

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