На юге Украины потеплеет до +20°...+24°, на остальной территории страны будет прохладнее.

Во вторник, 27 сентября, в Украине ожидается в меру теплая осенняя погода и много дождей. Осадки, местами сильные, накроют все Левобережье, кроме некоторых восточных областей. Также дожди ожидаются на юге и в отдельных западных областях.

Температура в большинстве областей будет в пределах +14°...+18°, а на юге потеплеет до +20°...+24°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Видео дня

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +15°, ливень.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°, легкий дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°.

В Тернополе 27 сентября ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+17°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +15°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +12°...+14°, дождь.

В Одессе 27 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+14°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +11°, днем +15°, дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +13°, днем +17°, облачно, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +15°...+24°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +16°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +17°.

Народные приметы на 27 сентября

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания.

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