Во вторник, 27 сентября, в Украине ожидается в меру теплая осенняя погода и много дождей. Осадки, местами сильные, накроют все Левобережье, кроме некоторых восточных областей. Также дожди ожидаются на юге и в отдельных западных областях.
Температура в большинстве областей будет в пределах +14°...+18°, а на юге потеплеет до +20°...+24°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Видео дня
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +15°, ливень.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°, легкий дождь.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°.
- В Тернополе 27 сентября ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+17°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, легкий дождь.
- В Виннице завтра будет +7°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +15°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +12°...+14°, дождь.
- В Одессе 27 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Херсоне во вторник ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах температура воздуха составит +11°...+14°, пасмурно, дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +11°, днем +15°, дождь.
- В Днепре завтра температура ночью будет +13°, днем +17°, облачно, дождь.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +15°...+24°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +17°.
Народные приметы на 27 сентября
27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания.