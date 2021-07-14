В Украине завтра возможны ливни и грозы.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовщину до Закарпатья, есть вероятность локальных грозовых ливней", - сообщила она.
По ее словам, также маленький островок влаги кратко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины. А в целом будет сухо и жарко.
По данным синоптика, сейчас Украина является одной из самых горячих стран Европы. Максимальная температура воздуха середины лета - 15 июля-составит в Украине +30...+35 градусов.
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"Жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, с 20 июля", - рассказала Наталья Диденко и добавила, что сначала градусы сползут вниз на западе Украины, дальше постепенно похолодание распространится.
"Самыми стойкими окажутся восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше всего", - резюмировала синоптик.
Напомним, в Украине выросла смертность население в конце июня. Ученые связывают это с жарой, установившейся в стране.
"Среди возможных объяснений – непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности", - сообщили в НАН.
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