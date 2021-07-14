Увеличение смертности в стране зафиксировали в третьей декаде июня.

В Украине в конце июня выросла смертность населения. Ученые связывают это с жарой, установившейся в Украине.

Об этом говорится в сообщении НАН Украины.

В частности, отмечается, что в начале июня общая смертность в Украине снизилась вместе со снижением числа летальных исходов при COVID-19.

Отмечается, что в этот период смертность в Украине была даже ниже, чем за последние 6 лет.

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А в третьей декаде июня общая смертность значительно возросла.

"Среди возможных объяснений – непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности",- сообщили в НАН.

Жара в Украине

Напомним, жара в Украине продержится минимум до следующей недели. Согласно прогнозам, снижение температуры в стране ожидается не ранее понедельника, 19 июля. В этот день в западных областях прогнозируются дожди, а в Ивано-Франковской и Львовской областях температура составит +25°...+27°.

Далее жара начнет постепенно снижаться по всей стране. На востоке Украины это начнет ощущаться 22 июля. В этот день на востоке и юге страны максимально воздух прогреется до +30°, однако в большинстве областей будет до 28°. На остальной территории страны ожидается + 23°...+27°.

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Автор: Екатерина Лиманская