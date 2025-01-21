22 января - День Соборности Украины.

В среду, 22 января, в Украине будут отмечать День Соборности. Ожидается плюсовая температура и местами пройдут осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине в целом температура воздуха составит завтра +1...+4 градуса, на юге +3...+7 градусов, в восточной части от 1 мороза до 2 градусов тепла", - спрогнозировала она.

Осадки в виде дождя и мокрого снега, по данным Наталки Диденко, пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге Украины. Только восточные области воздержатся от осадков.

Видео дня

Ветер будет юго-восточный, порывистый, на востоке ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве - прогноз на День Соборности

22 января в Киеве ожидается облачная погода, говорит Наталка Диденко. Во второй половине дня и вечером в столице пройдет дождь и мокрый снег.

Ветер в среду будет юго-восточный, порывистый. Ночью около нуля, а днем столбики термометров покажут +2...+3 градуса.

Погода в Украине до конца января

До конца января в Украине, вероятно, уже не будет сильных морозов. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По словам эксперта, 26 и 27 января станут самыми теплыми днями в ближайшее время. Температура воздуха поднимется до +1°...+7°, а на юге страны может достигать +10°.

Наталья Птуха отметила, что возвращение к сильным зимним морозам в этом месяце маловероятно. Только после 27 января температура несколько снизится: ночью будет незначительный "минус", а днем - небольшой "плюс".

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