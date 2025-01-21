После 27 числа температура в Украине снизится.

До конца января Украина, скорее всего, уже не будет возвращаться к сильным морозам. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать морозов до конца месяца.

26 и 27 января будут самыми теплыми днями из ближайшей перспективы. Температура повысится до +1°...+7°, а на юге страны разогреет до +10°.

Эксперт отметила, что до конца января "к каким-то там морозам таким зимним мы возвращаться, скорее всего, уже не будем".

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"Потому что у нас после 27-го там есть определенное снижение температуры, но мы вернемся к такому температурному фону, в принципе, как сейчас у нас: около 0 градусов, ночью - небольшой "минус", днем - небольшой "плюс", - рассказала эксперт по погоде.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В начале недели в Украине наблюдается оттепель, и температура воздуха продолжит повышаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, согласно ее прогнозу, на территории Украины будет сухо, а температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +1°...+4°. В западных и южных регионах ожидается до +3°...+6°, а в Крыму столбики термометров поднимутся до +9°.

По словам синоптика, в ближайшие дни осадков будет немного, а температура повысится еще.

"В ближайшей синоптической перспективе осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов", - отметила Наталка Диденко.

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