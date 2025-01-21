В городе и области утром будет густой туман.

На сегодня, 21 января, в Киеве объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, сегодня утром ожидается туман. Видимость будет падать до 200-500 метров в столице и области.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Погода в Киеве 21 января - прогноз

Во вторник, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем по области 0°...+5°, а в Киеве столбики термометров покажут +1°...+3°.

В Украине продолжается период оттепели, и такая теплая погода сохранится и сегодня, 21 января. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Новая неделя, по ее словам, начинается в Украине с уже знакомой оттепели и даже умеренного тепла.

По ее словам, во вторник осадки маловероятны, поскольку в стране будет доминировать зона повышенного атмосферного давления. В то же время утренние туманы будут способствовать повышению влажности воздуха.

Температура ночью будет варьироваться от -4 до +2 градусов, а днем столбики термометров покажут +1...+4 градуса. В западных и южных регионах воздух прогреется до +3...+6 градусов, а в Крыму - до +9 градусов.

Ветер, по прогнозу, будет юго-восточный, слабый или умеренный.

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