Выходные, памятные даты и праздники в январе 2025: когда отдыхаем и что отмечаем (инфографика)

Календарь праздников в январе 2025 года включает в себя множество интересных дат.

Календарь 2025 на январь пестрит множеством важных дат. Кроме Нового года, в него входят - День Соборности, а также памятные дни в честь жертв Холокоста и героической битвы под Крутами.

Какие еще даты стоит знать, а также будут ли в честь них дни отдыха - новый календарь праздников на январь в материале.

Праздники в январе 2025 - Украина отмечает сразу несколько важных дат

В первый месяц нового года календарь включает не так уж много "красных" дней, однако отметить все же есть что. Итак, памятные даты и праздники в январе:

Видео дня

1.01 - День мира (Всемирный) и Новый год

4.01 - День азбуки Брайля.

В 2019 году Генассамблея ООН приняла решение отмечать этот день, чтобы привлечь внимание системе, которая позволяет слабовидящим и слепым людям читать. Она представляет собой комбинацию шести точек, которую можно "считывать" наощупь пальцами.

10.01 - День метро.

Именно в этот день в 1863 году запустили первую в мире подземку. Это произошло в Лондоне.

12.01 - День украинского политзаключенного.

Идея этого памятного дня принадлежит Вячеславу Чорноволу. Дата была выбрана не спроста.12-14 января 1972-го советские власти провели массовые аресты людей шестидесятников, среди которых был Василий Стус и многие другие. Их судили за "антисоветскую агитацию и пропаганду". В качестве наказания были заключение в лагерях строгого режима, ссылка и даже помещение в психушку.

19.01 - Крещение (Богоявление) Господне.

20.01 - День АР Крым, День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Это важный день в нашей современной истории. Воины удерживали здание аэропорта 242 дня. Их подвиг был настолько великим, что их стали называть киборгами за нечеловеческую храбрость. Защита аэропорта остановила продвижение врага, но была оплачена большой ценой - 97 военных погибли и трое пропали без вести.

22.01 - День Соборности и Свободы Украины.

Эта дата отмечается с 1999 года в связи с историческим событием - 22 января 1919 года провозгласили Акт Объединения УНР и ЗУНР в одно государство.

24.01 - День внешней разведки Украины.

В этот день в 1919 году было сформировано первое подразделение общегосударственной разведки УНР. Однако праздник в ее честь утвердили только в 2018 году. В наши дни разведчики воюют на отдельном фронте, чтобы обезопасить украинцев и подорвать силы врага.

26.01 - Всемирный день таможни.

26.01 - День работникa контрольно-ревизионной службы Украины.

27.01- Международный дeнь памяти жертв Холокоста.

Этот памятный день был введен решением Генассамблеи ООН в 2005 году. Для нас упомянутый день имеет особое значение - ведь в эту дату 1945-го солдаты Первого Украинского фронта освободили узников Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Во времена Второй мировой войны нацисты арестовали, подвергли пыткам и убили около 6 миллионов евреев. Из них 1,5 миллиона человек были из Украины.

29.01 - День памяти героев Крут.

Этот государственный праздник призван увековечить подвиг юных защитников УНР. В 1918 году они ценой собственной жизни остановили продвижение сторонников россиян, которые хотели захватить Киев. В бою под Крутами, в 130 км т столицы, с советскими солдатами схлестнулись студенты и 5 часов сдерживали натиск превосходящих сил.

29.01 - День пожарной охраны.

30.01 - День специалистов военно-социального управления ВСУ.

31.01 - Международный день ювелиров.

Выходные в январе 2025 - в какие дни будем отдыхать

Выходные в январе выпадают на четвертое, пятое, 11-е, 12-е, 18-е, 19-е, 25-е, 26-е числа.

К сожалению, не стоит ожидать праздничные выходные в январе 2025 - Украина продолжает жить в военных условиях. В связи с этим празничные выходные временно отменены.

Стоит отметить, что негосударственные компании имею право предоставлять дополнительные выходные на праздники по своему усмотрению.

Ранее УНИАН рассказывал, как будет на украинском сочельник. В украинском языке есть свой вариант названия великого праздника.

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