Наталья Диденко прогнозирует на завтра еще большее похолодание, дожди, сильный порывистый ветер и снег в горах.

В четверг, 18 апреля, в ряде областей Украины станет еще холоднее, усилится ветер, пройдут дожди, а в Карпатах будет снежить. Об этом говорит сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Погрелись, пора померзнуть", - говорит она. По ее данным, похолодание больше касается западных областей, северных и значительной части центра. Там в течение дня 18 апреля ожидается лишь +6...+12 градусов.

А вот на востоке, по словам Наталки Диденко, будет продолжаться лето, +24...+29 градусов. Также тепло будет в Днепре, Кропивницком с районами, и на юге, где столбики термометров покажут +19...+22, местами - до +24 градусов. Только в Одесской области будет несколько свежее, +17...+19 градусов.

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"Дожди из-за деятельности циклона и атмосферных фронтов пройдут в четверг практически повсеместно, еще и с сильным ветром, в Карпатах будет идти снег", - прогнозирует Наталья Диденко.

На востоке осадки ожидаются местами, а на юге ожидаются солнечные прояснения. "Там, где теплее - прогремят грозы", - говорит эксперт по погоде.

В Киеве 18 апреля, по словам Натальи Диденко, будет "холодяина и дожди", а также ожидается сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха будет колебаться в столице около +7 градусов.

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

В ближайшее время потепления в Украине не ожидается. С 19 апреля осадки в Украине будут прекращаться, но температура не повысится. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что в конце недели вероятно поступление нового циклона.

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