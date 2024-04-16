Возвращение мощного тепла пока не ожидается.

В ближайшие дни погоду в Украине будут определять различные циклоны. Они вызовут у нас осадки и похолодание. Из-за этого украинцам пока не стоит ждать повышения температуры. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, в самые тяжелые дни в Украину придет циклон с Балкан, который принесет осадки. Но уже 19 апреля он покинет территорию нашей страны, поэтому накануне выходных местами еще могут быть небольшие дожди, на севере в ночное время - умеренные, а 20 апреля будет уже преимущественно сухо.

Несмотря на это в Украине не потеплеет. На востоке днем будет до +23°, а на остальной территории Украины столбики термометров покажут лишь +7°...+13°. Причем в ночь на 20 апреля будет лишь +1°...+7°, а на западе и севере на поверхности почвы - даже 0°...-3°. В то же время на высокогорье Карпат вернутся морозы до -2°...-7°, а днем в горах будет лишь +1°...+6°. На юге и востоке 20 апреля днем будет +13°...+19°.

Видео дня

В целом, по словам Натальи Птухи, украинцам не стоит ждать потепления, ведь в воскресенье, 21 апреля, возможно появление нового циклона.

Циклоны в Украине - что известно

В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять скандинавский циклон. Он принесет нам кратковременные дожди и снижение температуры. Впоследствии ожидается поступление нового циклона с юго-запада, который также повлечет осадки. Дожди обойдут только юго-восток.

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