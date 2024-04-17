По ее данным, две ночи подряд в Украине возможны заморозки.

В Украину пришло похолодание, а впоследствии температура снизится еще сильнее. Синоптик Наталья Диденко не исключает, что вскоре придут и заморозки. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, "минус" в Украине возможен уже на этой неделе.

"Наибольшая вероятность заморозков - в ночь на 19-е и в ночь на 20-е апреля", - сообщила эксперт по погоде.

Похолодание в Украине - прогноз

До конца недели в Украине ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и осадками. Синоптик Игорь Кибальчич также не исключает вероятность заморозков. По его данным, они ожидаются как на поверхности почвы, так и местами в воздухе во второй половине недели.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшее время в Украину придет циклон с Балкан, который принесет нам осадки. Однако уже 19 апреля он покинет территорию нашей страны, осадки начнут прекращаться, но теплее не станет.

Только на востоке днем будет до +23°, а на остальной территории Украины столбики термометров покажут лишь +7°...+13°. Ночью на высокогорье Карпат вообще ожидаются морозы до -2°...-7°, а днем в горах будет лишь +1°...+6°. На юге и востоке 20 апреля днем будет +13°...+19°.

В целом, по словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, украинцам не стоит ждать потепления, ведь в воскресенье, 21 апреля, возможно появление нового циклона.

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