Такая холодная погода в Украине из-за мощного антициклона.

Из-за мощного антициклона в Украине ожидается холодная погода с ночными заморозками. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что заморозки практически по всей стране ожидаются из-за ясной погоды. "Разве что восток и юго-восток удержатся от "минусов" из-за облачности, которую забросит от вторичных атмосферных фронтов", - уточнила синоптик.

В течение дня пятницы самая холодная погода ожидается в восточной части, всего +7...+9 градусов. В большинстве же областей также будет холодно, +8... +11 максимум. Только на юге и западе термометры покажут +10...+13 градусов, а на Закарпатье воздух прогреется до +16 градусов.

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Большая часть Украины, по данным Наталки Диденко, будет принадлежать сухой антициклонической погоде, однако осадки также будут.

"Дожди возможны 18-го октября в восточных областях, в Днепре с районами и местами на Запорожье", - сообщила эксперт по погоде.

В Киеве, по данным Наталки Диденко, 18 октября ожидается сухая и холодная погода. Ближайшей ночью похолодает до +1...+3 градусов, в окрестностях заморозки, а завтра днем будет только +9 градусов.

"Пока дружно мерзнем", - резюмировала синоптик.

Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидаются сильные заморозки. Температура, по данным Укргидрометцентра, будет опускаться до 0°...-3° в западных, северных и большинстве центральных областей. Из-за этого объявлен II уровень опасности.

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