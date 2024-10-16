В четверг, 17 октября, киевлян ждет некоторое изменение погоды: дожди прекратятся, тучи развеются, но теплее не станет. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +5°...+6°, а днем термометры максимально покажут лишь +9°...+10°. Ожидается ясный и безоблачный день, без осадков.
Ветер начнет дуть с севера, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до нормы, 758-760 миллиметров ртутного столба.
Погода 17 октября - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +1°, днем +11°.
В Луцке будет небольшая ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +1°, днем +9°.
В Тернополе 17 октября ночью будет +2°, днем +10°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +9°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +14°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +9°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+8°.
В Одессе 17 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +11°.
В Херсоне в четверг ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +10°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +8°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+10°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +11°.