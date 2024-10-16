Осадков в столице уже не ожидается.

В четверг, 17 октября, киевлян ждет некоторое изменение погоды: дожди прекратятся, тучи развеются, но теплее не станет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +5°...+6°, а днем термометры максимально покажут лишь +9°...+10°. Ожидается ясный и безоблачный день, без осадков.

Ветер начнет дуть с севера, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до нормы, 758-760 миллиметров ртутного столба.

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Погода 17 октября - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +1°, днем +11°.

В Луцке будет небольшая ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +1°, днем +9°.

В Тернополе 17 октября ночью будет +2°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+8°.

В Одессе 17 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +10°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+10°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +11°.

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