Сегодня ночью температура местами будет падать до 0°...-3°.

В ночь на 18 октября в Украине ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, заморозки будут сильными и в большинстве областей нашей страны:

"Ночью 18 октября в западных, северных и большинстве центральных областей сильные заморозки 0...-3°".

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Из-за заморозков в указанных областях объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

В пятницу, 18 октября, на всей территории страны под влиянием антициклона ожидается преимущественно ясная погода без осадков, за исключением крайнего востока и некоторых районов Крыма, где возможны небольшие дожди. В ночное и утреннее время местами возможен туман. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, днем повысится до +8...+13 °С. В западных и северных областях возможны заморозки до -3 °С в ночное время.

Суббота в Украине, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, пройдет без осадков, за исключением отдельных районов Крыма, где ожидаются незначительные дожди. Ночью температура составит от +2 до +7 °С, днем - +8...+13 °С. В западных, центральных и северных областях возможны заморозки до -3 °С ночью.

Конец недели также будет под влиянием антициклона, что обеспечит сухую погоду по всей территории Украины. Ночью температура составит +2...+7 °С, днем - от +9 до +14 °С. В западных, центральных и северных регионах ночью возможны заморозки до -3 °С.

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