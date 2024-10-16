Уже завтра на погоду в Украине будет влиять антициклон, благодаря которому осадки прекратятся, но температура останется низкой.

Со второй половины недели на погоду в Украине начнет влиять мощный и малоподвижный антициклон. Благодаря ему осадков станет меньше, однако температура будет низкой, до заморозков. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 17 октября

В четверг, по прогнозу Кибальчича, ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами пройдут небольшие дожди. Днем по всей территории страны, за исключением Крыма, осадков уже не предвидится. Ночью и утром местами в западных и центральных областях туманы. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. В западных областях ночью заморозки до -3 °С.

Погода 18 октября

"В пятницу, 18 октября, на всей территории страны под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода без осадков, лишь на крайнем востоке и местами в Крыму пройдут небольшие дожди", - сообщает синоптик.

Видео дня

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет 3 - 8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, а в западных и северных регионах ночью заморозки до -3 °С.

Погода 19 октября

В субботу в Украине сохранится погода без осадков, лишь в Крыму местами пройдут небольшие дожди. Ветер останется 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. В западных, центральных и северных регионах ночью заморозки до -3 °С.

Погода 20 октября

В конце недели продолжится влияние антициклона, поэтому на всей территории Украины будет сухо. Ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С, а в западных, центральных и северных регионах ночью заморозки до -3 °С.

Заморозки в Киеве - прогноз

На этой неделе первые заморозки ожидаются на Киевщине. По данным Укргидрометцентра, с 17 октября в Киеве уже будет преобладать поле высокого давления. Оно вытеснит все осадки и облака, но зато ночная температура значительно снизится и в столице ожидаются заморозки.

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