По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время на погоду в Украине будет влиять циклон.

4 августа из-за деятельности стареющего циклона в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные дожди, на Левобережье - с грозами. Ночью и утренние часы ожидаются туманы, поэтому водителям следует быть осторожными.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Из-за нынешней высокой влажности учащаются ночные и утренние туманы. Водители, внимательно, потому что видимость будет ухудшаться до 300-500 метров в туманах", - предупредила синоптик.

По ее словам, завтра в западной части Украины будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха в четверг существенно не изменится, в течение дня ожидается +25...+29 градусов, на Закарпатье и на Луганщине до +30 градусов.

Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила, что из-за циклона в ближайшие дни в Украине ожидаются осадки и комфортная температура воздуха. Однако уже во второй половине недели ситуация изменится - станет больше солнца и вернется жара.

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