В ближайшие дни в Украине ожидается теплая и влажная погода.

В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять циклон. Поэтому ожидаются осадки и комфортная температура воздуха. Однако уже во второй половине недели ситуация изменится, станет больше солнца и вернется жара.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Еще в четверг воздушная масса будет преобладать влажная, с умеренными градусами, а во второй половине недели на синоптическую арену вернется солнце, которое и разогреет воздух до жары", - рассказала она.

Завтра же, по ее прогнозу, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Зато в Западной Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

"В северных и центральных областях в среду вероятны порывы ветра до 12-14 метров в секунду", - предупредила она.

По данным синоптика, температура воздуха 3 августа повсюду предполагается достаточно однородной, что бывает не часто - в течение дня в Украине +24...+29 градусов, на Закарпатье до +29...+ 31 градуса.

Как сообщал Погода УНИАН, н ближайшие три дня в Украине ожидаются дожди с грозами. Осадки накроют почти всю территорию страны, кроме большинства западных областей.

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