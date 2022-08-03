Сегодня на Левобережье Украины ожидается неблагоприятная погода.

На сегодня, 3 августа, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются грозы, а в некоторых районах - град и швалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"3 августа на Левобережье грозы, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с",- говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°, дождь с грозой.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +26°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 3 августа ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Виннице сегодня будет +15°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+24°, гроза.

В Одессе 3 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.

В Херсоне в среду ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+26°,небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°.

Вас также могут заинтересовать новости: