ТЕмпература в столице вскоре снова будет подниматься до +6°...+7°.

В Киеве сегодня и завтра, 24 декабря, ожидается холодная погода с температурой около "нуля". Но уже с Рождества, 25 декабря, погода изменится - ожидается резкое потепление до +6°...+7°. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько суток погоду на Киевщине будет определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами с запада, поэтому порой будет идти небольшой мокрый снег.

Более интенсивные осадки ожидаются 25 декабря, но за счет повышения температуры в дневные часы, снег перейдет в дождь.

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"Со вторника уже начнет влиять поле повышенного давления с запада, поэтому осадки будут прекращаться, а температура будет находиться в плюсовых значениях", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - прогноз на выходные

На выходных, 23 и 24 декабря, в Украине ожидается кратковременное похолодание с осадками, гололедом на дорогах и усилением ветра до 15-20 м/с.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, благодаря устойчивым западным и северо-западным воздушным потокам, в нашу страну начнет поступать холодный воздух из тыловой части циклона. Из-за этого температурный фон в большинстве областей снизится на 4-7 °С.

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