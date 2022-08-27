В воскресенье, 28 августа, в Украине ожидаются дожди с грозами.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Правда, не везде, а на северо-востоке, востоке и в центральных областях, тех, что ближе к востоку. При грозах вероятны сильные порывы ветра", - предупредила она.
По ее данным, на остальной территории ожидается сухая погода. Температура воздуха в Украине останется высокой, днем в воскресенье будет +28...+33 градуса.
В Киеве завтра днем +28...+ 30 градусов, существенные осадки маловероятны, разве немного заденет влажной облачностью с востока.
"Постепенно перестраивается атмосфера на новые процессы - сентябрь начнется ощутимым похолоданием!"- резюмировала синоптик.
Напомним, жара, которая в последнее время охватила всю территории Украины, продлится почти до конца лета. Снижение температура ожидается в конце августа - в начале сентября.
Так, по ее прогнозу, 28 августа, в воскресенье, в Киеве идут грозовые дожди. "А с 31 августа, 1-2 сентября жара ощутимо спадет в большинстве областей Украины", - сказала синоптик.