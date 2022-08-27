На выходных в Украине местами будут идти дожди.

На выходных в Украине ожидается ослабление антициклона. Атмосферное давление несколько снизится, что повлечет кое-где неустойчивую погоду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня и завтра местами по Украине пройдут дожди и грозы, однако температура существенно не изменится.

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В частности, сегодня, 27 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 27-32°; лишь местами в южных и центральных областях пройдет кратковременный дождь и гроза.

28 августа на Левобережье, а 29 августа в Карпатах местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории будет без осадков. Температура существенно не изменится.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных в Украине еще будет жара, однако в субботу в некоторых областях пройдут дожди и грозы. В частности, осадки пройдут местами в центральных областях, коснутся Донетчины и Луганщины.

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