В целом температура постепенно будет повышаться, но вместе с потеплением усилится и ветер.

Во вторник, 4 марта, в Украине будет сухо и тепло, но усилится ветер. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Весна - пора перемен ... поэтому всегда атмосфера активнее гоняет табуны облаков. Такой собакой-пастухом для весенних облаков будет сильный ветер западного происхождения. Будьте осторожны - порывы могут достигать 15-20 м/с!" - предупредила эксперт по погоде.

4 марта, по ее данным, в Украине ожидается сухая погода, повсеместно без осадков.

Видео дня

Температура воздуха в течение дня будет в пределах +3...+8 градусов, на востоке +2...+5 градусов, а в западной части потеплеет до +7...+12 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, по словам Натальи Диденко, также ожидается сильный ветер. "Не задерживайтесь под огромными деревьями!" - предостерегла синоптик.

Осадки во вторник маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +8 градусов.

В Украину идет потепление - что известно

Уже на этой неделе в Украине наконец воцарится настоящее весеннее тепло. Ощутимое повышение температуры начнется во вторник, 4 марта. В ряде регионов в течение недели столбики термометров поднимутся до +15...+17°. До конца недели осадки не прогнозируются. Такие данные обнародовал Погода УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: