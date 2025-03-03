Самая теплая погода ожидается на юге и западе, но и в других областях станет гораздо теплее.

На этой неделе в Украину придет долгожданное весеннее тепло. Температура резко повысится уже со вторника, 4 марта. Во многих областях воздух прогреется до +15° и даже +17°. Осадков до конца недели не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник, 3 марта, будет пасмурным и самым холодным днем недели. Столбики термометров покажут +3°...+7°.

Во вторник, 4 марта, солнца в Украине станет больше, а температура повысится до +4°...+8°, на западе будет ясно и до +7°...+11°.

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В среду, 5 марта, температура повысится еще сильнее. Столбики термометров в этот день покажут +6°...+10°. На юге, западе и местами в центральной части воздух прогреется до +11°...+13°, на Прикарпатье - до +15°.

В середине недели, 6 марта, уже по всей Украине ожидается весеннее тепло. Термометры в этот день покажут +10°...+15°, а местами на юге и западе воздух прогреется до +16°...+17°.

Перед выходными, 7 марта, теплая погода с небольшой облачностью в Украине продолжится. В этот день ожидается от +11° до +16° по всей стране.

На выходных, 8 и 9 марта, в Украину натянет тучи, солнца станет меньше, но на температуре это не скажется. Под конец недели ожидается тепло от +10° до +17° по всей стране.

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