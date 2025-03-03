Днем по всей стране будет плюсовая температура.

В понедельник, 3 марта, погода в Украине стабилизируется. Осадков сегодня уже не будет, а температура во многих обалстях повысится на градус-два. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Тернополе 3 марта ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, дождь, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +8°, пасмурно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице сегодня будет -1°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+5°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...+2°.

В Одессе 3 марта - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +5°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +3°, пасмурно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -2°...+3°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -7°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -6°, днем +3°.

3 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

Считается, что с этого дня можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или они мерцают, значит, быть ветру.

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