По прогнозу Наталки Диденко, периоды с похолоданием ожидаются в скором времени.

В Украине еще ожидаются периоды похолодания. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Холодная погода еще будет, над пуховиками не подсмеивайтесь...", - отметила она.

По ее словам, градусы "будут скакать то вверх, то вниз".

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"То есть, вы поняли - если на улице завтра +15 градусов, это не значит, что послезавтра будет +20 градусов. Периоды с похолоданием ожидаются и в скором времени", - уточнила она.

Что касается погоды 27 марта, то Наталка Диденко прогнозирует нам тепло и дожди.

В большинстве областей в течение дня четверга столбики термометров поднимутся до +12...+17 градусов, только в западных областях и в прибрежных районах будет свежее, +10...+13 градусов.

"Дожди разной интенсивности пройдут в западных и северных областях. Более интенсивные осадки ожидаются завтра в Черновицкой области - влияние южного циклона", - спрогнозировала синоптик.

Также, по ее данным, есть вероятность дождя в Одесской и Луганской областях.

В Киеве 27-го марта будет тепло, а существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

Похолодание и заморозки в Украине

Ранее Наталка Диденко сообщала, что ощутимое похолодание ожидается уже под завершение следующей недели. Впоследствии придут и заморозки. В частности, уже с 6 апреля вероятны заморозки, а днем будет где-то в пределах +5...+10 градусов.

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