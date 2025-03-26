Температура днем снизится до +5...+10 градусов.

В Украине ожидается значительное похолодание и заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ощутимое похолодание ожидается уже под завершение следующей недели. Впоследствии придут и заморозки.

"А после 6-го апреля вероятны заморозки, и днем будет где-то в пределах +5...+10 градусов", - сообщила эксперт по погоде.

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Погода в Украине - прогноз до конца марта

В течение этой недели в Украине прогнозируется типичная весенняя погода - с периодическими дождями. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, атмосферные условия в ближайшие дни будет определять зона пониженного давления. Именно поэтому через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые будут вызывать дожди во многих регионах. В то же время стоит ожидать и периоды прояснения - в частности, в среду и пятницу, когда между волнами осадков будет появляться солнце.

Птуха также отметила, что на территорию Украины поступает влажная и относительно теплая воздушная масса с южного направления. Это будет способствовать сохранению стабильного температурного фона в течение всей недели.

По ее прогнозу, ночью температурные показатели составят от +2° до +8°, а днем - от +8° до +14°. В южных регионах и на Закарпатье дневная температура может достигать +13°...+18°. Такая ситуация сохранится почти до конца недели.

Относительно погоды 28 марта, синоптик уточнила, что ночная температура будет колебаться в пределах +1°...+7°, дневная - +7°...+13°. В южных и восточных областях будет значительно теплее: ночью - от +6° до +11°, днем - до +20°.

На следующий день, 29 марта, температурный фон существенно не изменится. В западных и северных регионах ночная температура будет достигать +3°...+9°, дневная - до +17°. В южной части страны возможно потепление до +23°.

Осадки в конце недели ожидаются преимущественно в северных и центральных областях, а также местами в западных регионах - преимущественно в ночные часы. На остальной территории - без существенных осадков.

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