Ожидается, что температура снизится в конце первой недели апреля.

На этой неделе погода в Украине будет неустойчивой. Периодически будут идти дожди и осадки будут чередоваться с прояснениями. Температура будет колебаться, но холодно не будет. Об этом на своей стоирнци в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Однако, по ее данным, в конце первой недели апреля вероятно резкое похолодание.

"С 7-го апреля в Украине есть вероятность резкого похолодания", - сообщила она.

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Синоптик добавила, что это предварительный прогноз, который еще потребует уточнения.

На этой неделе в Украине прогнозируется типичная весенняя погода с периодическими дождями. По словам синоптика Украинского гидрометеоцентра Натальи Птухи, ситуацию будет определять зона пониженного давления и атмосферные фронты. В некоторые дни, в частности в среду и пятницу, будет преобладать сухая погода.

Кроме того, в Украину продолжает поступать влажная и сравнительно теплая воздушная масса, преимущественно с южного направления, поэтому температурные показатели будут оставаться стабильными.

По прогнозам, в ближайшие дни ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +2° до +8°, а днем составит от +8° до +14°. В южных областях и на Закарпатье дневные значения будут достигать +13°...+18°, и такая ситуация будет сохраняться почти до конца недели.

Птуха также добавила, что в начале апреля значительных изменений в погоде не прогнозируется - в дальнейшем будут удерживаться небольшие осадки и стабильная температура.

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