На этой неделе погода в Украине будет неустойчивой. Периодически будут идти дожди и осадки будут чередоваться с прояснениями. Температура будет колебаться, но холодно не будет. Об этом на своей стоирнци в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
Однако, по ее данным, в конце первой недели апреля вероятно резкое похолодание.
"С 7-го апреля в Украине есть вероятность резкого похолодания", - сообщила она.
Синоптик добавила, что это предварительный прогноз, который еще потребует уточнения.
Погода в Украине
На этой неделе в Украине прогнозируется типичная весенняя погода с периодическими дождями. По словам синоптика Украинского гидрометеоцентра Натальи Птухи, ситуацию будет определять зона пониженного давления и атмосферные фронты. В некоторые дни, в частности в среду и пятницу, будет преобладать сухая погода.
Кроме того, в Украину продолжает поступать влажная и сравнительно теплая воздушная масса, преимущественно с южного направления, поэтому температурные показатели будут оставаться стабильными.
По прогнозам, в ближайшие дни ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +2° до +8°, а днем составит от +8° до +14°. В южных областях и на Закарпатье дневные значения будут достигать +13°...+18°, и такая ситуация будет сохраняться почти до конца недели.
Птуха также добавила, что в начале апреля значительных изменений в погоде не прогнозируется - в дальнейшем будут удерживаться небольшие осадки и стабильная температура.