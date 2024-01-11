Кое-где температура воздуха будет падать до -14 градусов.

Завтра, 12 января, в Украину ворвется новая волна похолодания. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

"Если сегодня кому-то холодно, то это ему так кажется. Потому что похолодание ожидается в Украине завтра, 12-го января", - предупреждает синоптик.

Температура воздуха, по ее данным, снизится до -7...-12 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Полтавщине будет до -14 градусов.

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"Ветер будет с северо-запада, умеренный, до порывистого", - добавила синоптик.

Ближайшей ночью, она прогнозирует снег в западных областях, центральной части, на юге и востоке Украины. На севере ночью будет сухо.

"А вот днем в пятницу вся территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления-без осадков. На дорогах - скользко!",- предупреждает Наталья Диденко.

В Киеве 12 января предполагается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. "Идет похолодание: и ночью, и днем ожидается -7...-12 градусов", - говорит специалист.

"13-го января холодная погода будет преобладать, а 14 и 15 января предполагается повышение температуры воздуха", - прогнозирует она.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует похолодание в Украине 12 января. По его данным, ночью 12 января через нашу страну пройдет активный холодный фронт, который и повлечет новую волну похолодания. Он прогнозирует также порывистый северный ветер, на дорогах местами гололед и кое-где метели.

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