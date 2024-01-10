В Украине ожидается новый виток похолодания, но оно не будет таким мощным, как накануне.

В Украине уже с 12 января ожидается новая волна холода. Мощных морозов, как были накануне, уже не будет, но до -20 температура все же будет снижаться. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшим холодным периодом будет 12, 13 и 14 января, однако уже преимущественно без -20, разве только на крайнем севере", - прогнозирует синоптик.

11 января, по ее словам, станет больше осадков. Ожидается снег, мокрый снег, но будет достаточно тепло: днем от 3 мороза до 2 тепла.

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"А с 12-го января похолодает снова, однако не слишком мощно, да, нормально для сезона", - прогнозирует она.

15-го января, по данным Натальи Диденко, температура воздуха в Украине снова повысится.

В Украину идет новое похолодание - что известно

О том, что в Украину идет новая волна холода, сообщили в Укргидрометцентре.

"12-13 числа снова ожидаем снижения температуры, не такое уж интенсивное, как сейчас, но морозы не отступают", - сообщила синоптик Наталья Птуха.

По ее данным, ночью 12 января температура будет падать до -7...-13, а на северо-востоке - до -17 градусов.

13 января в восточных и северо-восточных областях ночью ударит до -14...-20 градусов. На юге, юго-востоке и на Закарпатье будет немного теплее, -3...-9.

Также в конце рабочей недели могут быть порывы ветра до 15-20 м/с.

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