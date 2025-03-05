Наталья Диденко говорит, что тепло в Украине временное.

В Украину пришло потепление. На выходных температура еще повысится, однако это потепление - временное. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

На сегодня почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение, а с пятницы, по словам Натальи Диденко ветер ослабеет и температура воздуха повысится еще на несколько градусов.

"На выходных, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, запланируйте что-то хорошее на свежем воздухе", - советует Наталья Диденко.

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Однако, она напомнила, что на календаре - март "и это тепло временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами".

В ближайшие дни в Украине ожидается настоящее весеннее потепление. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, в течение ближайших дней значительного похолодания не предвидится. Наоборот, температурные показатели постепенно будут расти.

Как пояснила Птуха, на погодные условия в стране будет влиять область повышенного атмосферного давления, которая протянулась из западной части Европы в Украину.

Осадков в этот период не прогнозируется. Воздушные массы, поступающие с запада и северо-запада, будут способствовать разнообразным температурным колебаниям, особенно днем.

Так, по ее прогнозу, в ночное время 4-5 марта температура будет колебаться в пределах от +3° до -2°, а в Карпатах на высокогорье будет сохраняться мороз до -8°. В то же время днем в большинстве регионов ожидается потепление до +5°...+10°.

В среду в западных областях, в частности на Прикарпатье, воздух прогреется до комфортных +15°. А уже в четверг во всех регионах температура вырастет еще на 2-4 градуса. Синоптик добавила, что в ближайшее время погода будет оставаться сухой и теплой.

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