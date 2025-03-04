Ожидается, что на этой неделе в стране будет тепло и без осадков.

Уже буквально на днях украинцев порадует настоящая весенняя погода. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Говоря о ближайших 10 днях, она отметила, что не ожидается возвращения ощутимых морозов. "У нас наоборот идет постепенное повышение температурных показателей. По крайней мере вот к выходным температура действительно значительно повысится и будет уже настоящая весенняя погода", - сказала синоптик.

Птуха пояснила, что в течение недели на погоду в Украине будет влиять поле повышенного атмосферного давления, протянувшееся с запада Европы к территории Украины.

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"Поэтому осадков ожидать не стоит. И воздушные массы, которые будут поступать к нам с запада, и с северо-запада, - они обусловят такую разнообразную температуру, особенно в дневные часы", - отметила эксперт.

Так, по ее словам, если минимальная температура еще 4-5 марта ожидается от небольшого плюса до слабого минуса, то есть от +3° до -2°, а прохладнее - только в Карпатах - там на высокогорье сохраняется еще -3°...-8°, то в дневные часы в большинстве областей Украины ожидается +5°...+10°.

"На Прикарпатье в среду, даже в западных областях, уже до приятных +15 даже ожидаем... А в четверг уже повсюду, во всех регионах - еще дальнейшее повышение температуры на 2, на 4 градуса по сравнению с этими градациями, которые я озвучила", - сообщила синоптик и добавила, что погода в Украине пока будет теплой и без осадков.

В то же время Птуха отметила, что на этой неделе ожидается усиление ветра.

"Через север Европы будут проходить фронтальные системы. Они нас в виде осадков, скажем так, не будут затрагивать, но вот определенное усиление ветра может быть. Поэтому у нас воздушные потоки будут преобладать западные и северо-западные, 7-12 метров в секунду", - рассказала она.

4 марта, добавила синоптик, в Украине, кроме Закарпатья и юга, могут быть даже определенные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Птуха подчеркнула, что пока речь идет о тепле, но март - "переходный месяц", поэтому могут быть еще определенные заливы прохладного воздуха и колебания температуры.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 4 марта в Украине будет сухо и тепло, впрочем усилится ветер. По ее словам, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

По данным Диденко, в Киеве также ожидается сильный ветер. Осадки маловероятны, в течение дня воздух в столице прогреется до +8 градусов.

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