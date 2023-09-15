Сегодня в ряде областей Украины пройдут дожди и грозы, которые могут сопровождаться порывистым ветром.

Сегодня, 15 сентября, дожди, местами с грозами, пройдут в восточной части, местами в центральных областях и локально на юге Украины. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

"Грозы могут сопровождаться порывистым ветром!"- предупредила специалист.

В то же время в западных и северных областях, а также в Винницкой области днем дожди будут прекращаться, говорит синоптик.

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"Температура воздуха самой низкой ожидается в пятницу на Черниговщине, Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, +18...+20 градусов", - сообщила Наталья Диденко. На остальной территории, по ее данным, предполагается +20...+24 градуса. Только в Одесской, Николаевской, Херсонской и в Крыму задержится летняя температура воздуха, +25...+29 градусов.

В Киеве, по словам синоптика, сегодня днем осадки прекратятся, а температура воздуха за фронтом снизится и составит максимально всего +20 градусов.

"Но в дальнейшем температурный график выровняется и нас ожидает сухая умеренно теплая погода. Всю даже следующую неделю! С нюансами, конечно, однако все же будет преобладать комфортная погода", - порадовала Наталья Диденко.

Какой будет погода в Украине до конца сентября - прогноз синоптика

В ближайшие дни украинцев ждут дожди. После этого погода будет сухой, но станет несколько прохладнее, говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, во второй половине сентября ночная температура несколько снизится. Днем также ожидается в пределах +18...+23 градусов. И только на юге и Закарпатье останутся комфортные +24...+27.

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