Специалист пообещала, что в ближайшие 10 дней никаких заморозков не будет.

В ближайшие несколько дней украинцев ждут дожди, которые придут атмосферным фронтом с Запада. После этого погода будет сухой, но станет немного прохладнее.

Такой прогноз сделала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу. Также она добавила, что после 20 числа погода будет облачной.

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Кроме того, синоптик сообщила, что во второй половине сентября ночная температура несколько снизится. Днем также будет определенное снижение до +18...+ 23 градусов. И только на юге и Закарпатье останутся комфортные +24...+27.

"+21...+27 может быть, поэтому утром надо традиционно немного теплее одеваться, а днем наслаждаться еще такими остатками летнего тепла", - отметила специалист.

Она рассказала, что +30 уже не будет, а вот +27...+28 еще будут. Синоптик добавила, что в ближайшие 10 дней никаких заморозков не прогнозируется.

Погода в Украине

Завтра температура в Киеве упадет на целых 10 градусов. А 13 сентября стало известно, что в ближайшие дни в Украине пройдут долгожданные дожди, ведь осадков не было уже длительное время. Сначала осадки начнутся на западе страны, а затем распространятся и на другие области. Кое-где не исключены грозы и шквалы. Из-за осадков температура немного снизится, но уже на выходных погода стабилизируется.

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