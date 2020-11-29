Мощные осадки и гололед: синоптик рассказала, какой будет погода 30 ноября

18:51, 29 ноября 2020
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Завтра Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому в некоторых областях ожидаются осадки.

В понедельник в некоторых областях ожидаются значительные осадки / фото УНИАН
В понедельник в некоторых областях ожидаются значительные осадки / фото УНИАН

В понедельник, 30 ноября, Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому в нескольких областях возможны мощные осадки, гололед и налипание мокрого снега.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ноябрьский завершающий аккорд будет завтра мощным и бурным. Ночью он будет немного вялым и сонным, поэтому осадки будут, но немного. Вероятнее всего, зацепит северо-восток Украины", - рассказала Диденко.

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По ее словам, днем осложнение погоды ожидается вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкасщина, далее непогода захватит Кропивницкий с районами, Николаевскую и Одесскую области. Также непогода частично может коснуться Черниговской области.

Поскольку температура воздуха предполагается низкой, то дождь будет смешиваться со снегом. Соответственно, возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица на дорогах и, как следствие, сложная ситуация на дорогах.

Осадки ожидаются сильными в этих областях.

Погода на остальных территориях

По словам Диденко, на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха 30 ноября в западных и северных областях в течение дня составит -2°...+2°.

В центральной части ожидается 0...+4°, в Днепре и районах до +6°.

На востоке Украины будет +2°...+5°.

В южной части Одесской и Николаевской областей +2°...+4°, на Херсонщине и Запорожье +4°...+ 8°, в Крыму до +12°.

Погода в Киеве

По словам Диденко, в Киеве календарная осень будет завершаться прохладной погодой, с низкой дневной температурой воздуха, которая будет колебаться в пределах +1°.

В столице 30 ноября без существенных осадков, даже, возможно, с утренним солнышком.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: снегпогодасиноптикпогода на завтра
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