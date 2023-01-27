В Украине с началом новой недели ожидается перемена погоды. В частности, станет больше осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"С 30 января, с понедельника, постепенно станет больше осадков, зайдут атмосферные фронты с запада, северо-запада Европы", - рассказала она.
По словам синоптика, снег и мокрый снег будут выпадать периодически, однако ситуация на дорогах осложнится.
Погода на выходные
28 января, по данным Натальи Диденко, циклон по имени Jan будет кружиться над Крымом, забрасывая мокрый снег и дожди на южную часть Украины.
"В воскресенье циклон сдвинется на Приазовье и поэтому осадки распространятся еще и на восточные области и на часть Днепропетровщины", - добавила синоптик.
На остальной территории Украины, по ее данным, ожидается погода без существенных осадков, но возможны туманы.
Температура воздуха в ночные часы будет с "минусами", ожидается 2-7 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут на отметке около "нуля".
Напомним, по словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие выходные погоду в Украине будет определять антициклон. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, а температура местами будет выше климатической нормы на 3-5 градусов.