С новой недели атмосферные фронты принесут нам осадки.

В Украине с началом новой недели ожидается перемена погоды. В частности, станет больше осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"С 30 января, с понедельника, постепенно станет больше осадков, зайдут атмосферные фронты с запада, северо-запада Европы", - рассказала она.

По словам синоптика, снег и мокрый снег будут выпадать периодически, однако ситуация на дорогах осложнится.

Видео дня

Погода на выходные

28 января, по данным Натальи Диденко, циклон по имени Jan будет кружиться над Крымом, забрасывая мокрый снег и дожди на южную часть Украины.

"В воскресенье циклон сдвинется на Приазовье и поэтому осадки распространятся еще и на восточные области и на часть Днепропетровщины", - добавила синоптик.

На остальной территории Украины, по ее данным, ожидается погода без существенных осадков, но возможны туманы.

Температура воздуха в ночные часы будет с "минусами", ожидается 2-7 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут на отметке около "нуля".

Напомним, по словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие выходные погоду в Украине будет определять антициклон. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, а температура местами будет выше климатической нормы на 3-5 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: