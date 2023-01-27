Температура в Украине местами снова будет выше климатической нормы.

На выходных погоду в Украине будет определять антициклон. Именно поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода, а температура местами будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Снежный покров, к сожалению, отсутствует в большинстве областей, кроме высокогорных районов Карпат. Таким образом, нынешний январь имеет все шансы стать самым бесснежным в нашей стране за весь период метеорологических наблюдений!"- прогнозирует синоптик.

Однако, по его данным, в выходные небольшое количество снега выпадет в южных и местами в западных областях.

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По словам Кибальчича, ближайшие двое суток существенных изменений погоды в Украине не предвидится. Только в южных и местами восточных областях размытый атмосферный фронт со стороны Черного моря вызовет преимущественно небольшие дожди и снег.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями.

В Карпатах и в большинстве северных областей ожидается небольшой снег. Также небольшие осадки днем будут в Одесской области.

Ветер северо-восточный, на севере страны юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до 4-9° тепла.

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