По данным синоптика Игоря Кибальчича, ноябрь-2022 в Украине будет теплым, а осадки будут преимущественно в виде дождя.

В этом году ноябрь в Украине, вероятно, окажется теплым и суше нормы.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, территория Украины будет находиться в основном под влиянием антициклонов и полей повышенного давления.

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"Ожидается преобладание теплых воздушных масс, поэтому температурный фон окажется выше нормы, особенно в западных областях страны. Количество осадков прогнозируется ниже климатической нормы на 15-20%, в западной части близкой к норме", - говорит синоптик.

По его данным, основная часть осадков будет в виде дождя.

"Формирование снежного покрова с учетом текущих прогнозов маловероятно", - добавил он.

В западных областях среднемесячная температура ожидается в пределах +4,4 ...+6,5 °С (что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних показателей). Количество осадков будет близким к норме.

В северной части страны среднемесячная температура составит +2,7...+4,0 °С (выше нормы на 1,5-1,7 °С). Количество осадков ожидается в пределах нормы.

В центральных областях средняя температура за ноябрь прогнозируется около +3,5 ... +4,4 °С, что на 1,5-2 градуса выше средних значений. Количество осадков также будет в пределах нормы.

На юге Украины средняя температура ожидается в районе +5,2...+8 °С, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Осадков будет на 10-15% больше нормы.

В восточной части Украины средняя температура за ноябрь окажется в пределах +3...+3,5 °С, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних показателей. Сумма осадков ожидается около нормы.

Погода в ноябре - что говорят синоптики

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что погода в ноябре в этом году будет холодной. Только начало месяца обещает относительно теплую погоду, а потом температура опустится, ожидаются морозы и снег.

То, что ноябрь 2022 в Украине будет холодным, подтверждает и коллега Станислава Щедрина народный синоптик Владимир Деркач. По его прогнозу, в начале ноября украинцев ждет более-менее комфортная температура и несколько действительно теплых дней. Впоследствии, по его словам, ожидается настоящая репетиция зимы.

По его прогнозу, в середине ноября в Украину вернется тепло, однако ненадолго. В последние десять дней ноября снова придет похолодание.

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